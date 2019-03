24-årig mand stukket ned

En 24-årig mand er natten til mandag i Aarhus blevet ramt af flere knivstik.

Han har ikke været i livsfare, men er blevet behandlet for sine skader på hospitalet.

Episoden udspillede sig omkring midnatstid. En borger slog alarm til Østjyllands Politi klokken 00.09 og fortalte om et slagsmål mellem en mindre gruppe mennesker.

Politiet rykkede ud til stedet på Sandkåsvej i det vestlige Aarhus. Her fandt betjente den 24-årige, som var blevet ramt af knivstikkene.

Ikke langt fra stedet blev en anden 24-årig mand anholdt. Han er sigtet for drabsforsøg, men det er endnu ikke besluttet, om han skal fremstilles i grundlovsforhør.

Ingen af de to mænd har ønsket at fortælle noget om sagen.

Det er dog politiets opfattelse, at opgøret bunder i den igangværende konflikt i byen, hvor to grupper kæmper om hashmarkedet.

Knivstikkeriet natten til mandag skete da også i det område, hvor politiet har oprettet en visitationszone i forbindelse med konflikten.

I tre uger har betjente kunnet foretage kropsvisitationer, undersøge tøj, biler eller andet for at finde ud af, om nogen har for eksempel våben på sig.

Zonen dækker områderne Trillegården/Herredsvang, Kalmargade, Frydenlund og Botanisk Have. Den afgrænses hovedsageligt af Viborgvej, Vestre Ringgade, Randersvej og Hasle Ringvej.

Inden for de grænser ligger Sandkåsvej.