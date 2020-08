24-årig sigtet for voldeligt voldtægtsforsøg

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 24-årig mand er anholdt og sigtet for forsøg på voldtægt og blufærdighedskrænkelse overfor to kvinder i Munkemose i Odense.

Det skriver TV2 Fyn.

De to hændelser er ifølge Fyns Politi sket søndag morgen omkring klokken halv seks.

Først er den 24-årige mistænkt for at have befølt en kvinde mod hendes vilje, og kort tid efter skulle han ved en voldelig gerning have indikeret, at han ville voldtage en anden kvinde.

Den forulempede kvinde har siden søndag morgen været til undersøgelse på hospitalet.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Fyns Politi.