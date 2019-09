24-årig udleveret fra Sverige for dobbelt-mordet i Herlev

En 24-årig svensk statsborger med oprindelse i Ghana fremstilles tirsdag eftermiddag i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup, hvor han sigtes som den femte formodede gerningsmand til dobbelt-drabet i Sennepshaven i Herlev 25. juni.

I forvejen sidder fire varetægtsfængslet i sagen. En blev anholdt i Aarhus efter dobbelt-mordet, mens tre blev anholdt i Stockholm og senere udleveret til Danmark.

To svenske bandemedlemmer på 21 og 23 år fra banden 'Shottaz' blev likvideret i en byge af ild fra to våben, hvor de sad i en bil sammen med en tredje kammerat, der flygtede uskadt.

Politiet på Københavns Vestegn mener, at drabsmændene tilhører banden 'Dødspatruljen', der har ligget i blodig konflikt med 'Shottaz' siden 2015.

Den 24-årige, hvis rolle i sagen ikke er nærmere beskrevet af politiet, blev varetægtsfængslet i Sverige 2. september, men afviste frivilligt at lade sig udlevere til Danmark. Derfor er udleveringen trukket ud, men i dag blev den 24-årige transporteret fra det svenske fængsel direkte til Retten i Glostrup.

Grundlovsforhøret finder sted bag lukkede døre af hensyn til politiets fortsatte efterforskning. Teorien er nemlig, at der deltog flere end de fem sigtede i likvideringen af de to bande-medlemmer. Fysisk var der fem på gerningsstedet i en sølvgrå Audi, der åbnede ild med en automatriffel og en pistol. Men politiet mener, at flere andre kan have været med i planlægningen og supporteret de fem drabsmænd.

