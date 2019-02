24-årig udleveret og fængslet for drabsforsøg i bandekonflikt

En 24-årig mand er onsdag i Dommervagten i København blevet varetægtsfængslet i foreløbig 20 dage for to drabsforsøg i forbindelse med en bandekonflikt.

Manden har været internationalt efterlyst for sin formodede rolle i to drabsforsøg på Stationsalléen i Herlev og ved Ragnhildgade på Ydre Nørrebro i København.

I midten af januar blev han anholdt og fængslet i Spanien. Tidligere onsdag oplyste Københavns Politi, at han nu var blevet udleveret til Danmark.

Ifølge politiet skete drabsforsøgene som et led i en konflikt mellem banden Brothas og den såkaldte NNV-gruppe. Sidstnævnte består af personer, som har brudt med Brothas - et brud, der førte til en konflikt med flere skyderier på åben gade.

Den 24-årige har tilknytning til Brothas.

Han sigtes for at have deltaget, da der den 19. september blev affyret flere end 20 skud mod en gruppe i Ragnhildgade. Ingen blev dræbt ved skyderiet, men en mand blev ramt af skud i maven.

To dage tidligere gik han ifølge sigtelsen sammen med en anden mand ind på en café i Herlev.

Begge mændene var maskeret, og den 24-årige var ifølge sigtelsen bevæbnet med en pumpgun, mens den anden mand havde en pistol.

På caféen truede de flere gæster og udspurgte dem - angiveligt i et forsøg på at finde medlemmer af NNV-gruppen. De var dog ikke på caféen, og de to mænd gik igen med uforrettet sag.

Inden dørene til onsdagens grundlovsforhør blev lukket for offentligheden, kom det frem, at den 24-årige nægter sig skyldig i sigtelserne.

Politiet fik tilsyneladende et stort gennembrud i efterforskningen af konflikten mellem Brothas og NNV-gruppen natten til den 26. september sidste år.

Ved en større politiaktion ved Rødvig på Stevns blev 11 personer anholdt og blandt andet sigtet for flere drabsforsøg.

Siden er flere andre blevet anholdt. I dag er mindst 15 personer varetægtsfængslet for i alt ni drabsforsøg i forbindelse med konflikten.