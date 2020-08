24 anholdt inden kæmpe slagsmål

Sent torsdag aften forhindrede Sydsjællands Politi et masseslagsmål på Motalavej i Korsør. Her blev 24 personer anholdt.

Det skriver politikredsen på Twitter.

'Politiet fik skilt parterne, som medbragte en del slagvåben. 24 blev anholdt, sigtet for vold, våbenlov og ordensbekendtgørelsen,' skriver politiet.

Politiinspektør Tom Trude, linjechef for beredskabet hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, fortæller videre om episoden til Ekstra Bladet:

- Vi kan se, at der kommer en stor gruppe bevæbnet med slagvåben, som vil forsøge at overfalde en anden gruppe. Det forhindrer vi. I samme forbindelse beslaglægger vi en del slagvåben. 15-20 har jeg talt op indtil nu.

De fleste anholdelser var præventive. Alle er løsladt igen.

En person er blandt andet også sigtet for at udøve vold mod tjenestemand.

Han uddyber, at der kan kan komme flere sigtelser, når efterforskningen udvikler sig.

Familiestrid

Netop Motalavej i Korsør har været omdrejningspunkt for en voldsom familiestrid mellem to familier fra området.

- Alle er personer fra lokalområdet. De er mellem 17 og 55 år. Størstedelen er i starten af 20'erne.

- Det er en on-going konflikt, der af flere omgange udspillet sig i slagsmål, hvilket også er vores indtryk, var skyld i det i går, siger politiinspektøren.

