24syv lægger sag an

Den nu lukkede radiokanal Radio24syv lægger sag an mod Radio- og tv-nævnet, som for få uger siden lod dab-udbuddet gå til radioen Loud.

Det skriver DR Nyheder.

- Vi har fået vores advokater til at formulere et sagsanlæg, og de forventer at være klar med stævningen mandag, siger tidligere direktør for Radio24syv Jakob Kvist ifølge DR.

- Der er så prekære fejl og huller i sagsbehandlingen, at vi gerne vil have det belyst af en uvildig instans, og vi er klar til at gå hele vejen, tilføjer han.

Han mener ikke, at radiokanalen har haft nogen ordentlig klagemulighed.

- Det ender jo lidt kafkask med, at de eneste, der kan behandle klagen er Radio- og tv-nævnet selv. Og de har jo så sjovt nok frifundet sig selv, siger Jakob Kvist, der i dag er kreativ direktør i Peoples Group.

Opdateres ...