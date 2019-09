En 33-årig mand er blevet fængslet i fire uger for vold mod en 25-årig. Han er sigtet for onsdag at have kastet en gryde med kogende olie i hovedet på den anden, så han fik andengradsforbrændinger.

Begge er indsatte i Renbæk Fængsel, og det var her, episoden fandt sted.

Den 33-årige har ved dagens grundlovsforhør erkendt de faktisk omstændigheder, og han kærer ikke kendelsen om fire uger varetægtsfængsling.

Det oplyser anklagemyndigheden i Syd- og Sønderjylland på Twitter.

