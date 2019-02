25-årig dræbt på første arbejdsdag

Første arbejdsdag endte tragisk for en 25-årig mand fra Slagelse, da han mistede livet i en arbejdsulykke 6. februar.

Manden var under oplæring og gik tæt ved en gravemaskine, da han af endnu ukendte årsager endte under larvefødderne.

Arbejdstilsynet har nu udstedt strakspåbud til de to firmaer, der var involveret i arbejdet.

I lokalavisen Sjællandske fremgår det, at Arbejdstilsynet vurderer, at der er tale om 'grove overtrædelse'. Tilsynet vil nu vurdere, om der er grundlag for politianmeldelse.

I kritikpunkterne hedder det: 'Virksomheden skal sørge for, at ansatte modtager en nødvendig og fyldestgørende instruktion, således at arbejdet som håndmand i forbindelse med nedrivningsopgave kan udføres uden risiko for påkørsel.'