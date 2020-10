25-årig mand blev skudt af politiet: Nu er han død

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Den 25-årige mand, som lørdag aften blev skudt af politiet i Kaløvigparken i Hornslet i Østjylland, er afgået ved døden.

Det skriver B.T., som har fået det bekræftet af den afdødes familie.

Også Østjyllands Politi bekræfter søndag aften dødsfaldet på Twitter.

'Manden, der i går blev ramt af skud, er her til aften afgået ved døden. Vi har ikke yderligere for nuværende og henviser pressekontakt til den Uafhængige Politiklagemyndighed,' skriver de.

Søger vidner

I en pressemeddelelse lørdag eftermiddag oplyste politiet, at de rykkede ud til området klokken 11.19 efter en anmeldelse om, at en mand bevæbnet med kniv opførte sig truende.

Da betjentene tog kontakt til ham, var han ifølge politiet aggressiv, og de endte med at skyde ham. Han blev ramt flere steder på kroppen.

Der blev ydet førstehjælp, før manden blev kørt på hospitalet i kritisk tilstand.

- Den uafhængige Politianklagemyndighed har overtaget sagen, som de altid gør, når politiet har affyret skud. Vi kan derfor ikke oplyse yderligere om den del af sagen for nuværende, blev chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen citeret for at sige i en pressemeddelelse lørdag.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed meldte søndag ud, at de søger vidner til skudepisoden. Det fremgik af en pressemeddelelse på Politiklagemyndighedens hjemmeside.

Ekstra Bladet har i den forbindelse været i kontakt med Politiklagemyndigheden, som ikke vil kommentere sagen yderligere.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed efterforsker altid sager, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben eller mens vedkommende var i politiets varetægt.

