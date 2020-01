25-årig mand varetægtsfængslet: Politiet søger vidner

Tirsdag er en 25-årig mand blevet varetægtsfængslet i fire uger, efter han er mistænkt for at have overfaldet en 26-årig mand

En 25-årig mand er blevet varetægtsfængslet i mindst fire uger, da han sammen med flere uidentificerede gerningsmænd er mistænkt for at have overfaldet en 26-årig mand med spark og kvælerangreb.

Det skriver Vestegnens anklagere på Twitter.

- Jeg kan kun fortælle så meget, at han er blevet sigtet for grov vold efter at have overfaldet en person. Den sigtede nægtede sig skyldig men blev af hensyn til efterforskningen alligevel varetægtsfængslet, oplyser Københavns Vestegns Politi til Ekstra bladet.

Det grove overfald fandt sted 4. januar ved en 23-tiden Brandholms Allé i Rødovre. Politiet hører gerne fra vidner i sagen, skriver Københavns Vestegns Politi ligeledes på Twitter.