25-årig sigtet: Delte krænkende billeder af hundredvis af kvinder

Krænkende billeder af flere hundrede kvinder er blevet delt mellem forskellige personer via særlige servere. Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

En 25-årig mand fra Hillerød er i sagen blevet sigtet for blufærdighedskrænkelse, udbredelse af pornografiske foto og film med personer under 18 år samt uberettiget deling af billeder.

Det er Nordsjællands Politi, som sammen med Rigspolitiets nationale center mod cyberkriminalitet, NC3, som har fået adgang til flere hundrede elektroniske mapper, hvor der både er fotos, navne og hjembyer på piger og kvinder.

Ifølge DR er der tale om i alt 800 piger eller kvinder, som skal være blevet krænket.

Sagen trækker tråde til en lignende sag fra Nordjylland, hvor en 24-årig mand er tiltalt.

Der er allerede mange af de forurettede fra sagen i Nordjylland, som har kontaktet politiet for at høre, om der også er billeder af dem i den aktuelle sag i Nordsjælland.



- Jeg kan sagtens forstå, at de er interesserede i at vide, om der er billeder af dem, der fortsat er blevet delt. Vi er i fuld gang med at identificere de piger og kvinder, der er på billederne, og vi kontakter dem i takt med, at vi finder ud af, hvem de er, siger politikommissær Jakob Rahbek, Nordsjællands Politi i pressemeddelelsen.

