25-årig tiltalt: Angreb hjemmesider med dyreporno

En 25-årig mand fra Silkeborg-egnen er tiltalt for at have angrebet mere end 300 hjemmesider og gjort dem utilgængelige for besøgende i en periode.

Manden benyttede sig af såkaldte DDoS-angreb til at overbelaste hjemmesidernes servere, så de lukkede ned.

Det skriver TV Midtvest.

- Vi har ikke haft nogen lignende sager. De dukker op en gang imellem, men det her omfang er aldrig set før.

- Efter min overbevisning er det her den største sag, vi har haft i Danmark, hvad angår DDoS-angreb, siger specialanklager ved Midt- og Vestjyllands Politi Ulrik Panduro til TV Midtvest.

Ikke alene

Den 25-årige har ifølge politiet skrevet på Twitter under navnet _RektFaggot_, når han har nedlagt en ny hjemmeside. Men ifølge politiet har han ikke været alene.

Ifølge anklageskriftet er han tiltalt for at have delvist planlagt og udført angrebene i forening med ukendte gerningsmænd, hvilket den 25-årige dog nægter.

Ifølge specialanklageren har en ejer til en af hjemmesiderne lidt et tab på en million kroner, mens deres server var nede i et døgn.

De i alt 354 forhold i politiets anklageskrift har alle en fællesnævner.

- Alle hjemmesiderne har noget med dyr at gøre. Den tiltalte havde et politisk motiv i og med, at angrebene havde noget med beskyttelse af dyr at gøre.

- Det har blandt andet været islandske og japanske hjemmesider for hvalfangst, som blev angrebet, siger specialanklageren.

Dyreporno

DDoS-angrebene har også været rettet mod dyrepornohjemmesider og hjemmesider for forlystelsesparker med dyr som attraktioner.

Derudover kommer også en række angreb på handelsministeriers hjemmesider i Finland, Island og Canada - specifikt målrettet de myndigheder i de respektive lande, der beskæftiger sig med eksport af pels.

Sagen om den midtjyske hacker begyndte tilbage i 2015, hvor de første angreb fandt sted. De første anmeldelser tikkede dog først ind i 2016.

Sagen skulle køres som en tilståelsessag, men da den midtjyske hacker kom for retten i august 2018, nægtede hackeren sig skyldig.

Derfor har der været udført en dybdegående efterforskning, som nu har kastet et endegyldigt anklageskrift af sig.

Sagen skal for Retten i Viborg, men der er endnu ikke fastlagt en dato for retssagens begyndelse.