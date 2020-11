25-årig voldtog veninde

Offerets detaljerede, troværdige forklaring var ifølge Vestre Landsret afgørende for, at den 25-årige Søren Madsen Hansen fra Løgumkloster tirsdag blev dømt for voldtægt.

I byretten var han blevet idømt to år og seks måneders fængsel. i går stadfæstede landsretten den dom.

Det skriver JydskeVestkysten, som har fulgt retssagen.

Kvinden har afgivet forklaring bag lukkede døre, men manden, som hele vejen igennem har nægtet sig skyldig, sagde blandt andet i retten, at de to havde kendt hinanden, siden de var børn, og at kvinden flere gange havde lagt an på ham i deres voksenliv,og at han havde afvist hende.

Natten mellem 1. og 2. juni sidste år, har den 25-årige hævdet, at de var enige om at skulle have uforpligtende sex. Anklageren sagde omvendt i sin procedure, at kvinden sagde fra mange gange, og at hun gjorde fysisk modstand.

Rettens tre juridiske dommere og de tre udpegede domsmænd var enige om at stadfæste byrettens afgørelse.