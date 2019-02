25 anholdt i kæmpe bandeaktion

Syd- og Sønderjyllands Politi gennemførte tirsdag eftermiddag en hemmelig aktion, men nu løfter de sløret for, hvad de slog til mod

Politiet har tirsdag eftermiddag slået til mod flere adresser i en nøje planlagt politiaktion. I første omgang var den hemmelig, men nu løfter de sløret.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

25 personer fra rocker- og bandemiljøet er blevet anholdt og vil senere blive fremstillet i et grundslovsforhør.

- Syd- og Sønderjyllands Politi har sammen med Særlig Efterforskning Vest gennemført en større ransagnings- og anholdelsesaktion i dag. Det er endnu et vigtigt skridt i forhold til at få bremset de to bander i Esbjerg i deres kriminelle aktiviteter, siger politidirektør Jørgen Meyer fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ifølge politiet har de slået til mod grupperinger fra Stengårdsvej og Kvaglund, der har været i konflikt med hinanden siden september 2017.

'Banderne fra Stengårdsvej og Kvaglund er i deres voldelige sammenstød i det offentlig rum udelukkende gået efter hinanden, men alligevel har det selvfølgelig givet utryghed blandt borgerne i Esbjerg. Det kan vi selvfølgelig ikke acceptere. Derudover ved vi, at de har været aktive i forhold til narkotika-markedet', skriver politiet.

Ifølge politiet har de primært slået til mod adresser i ved Kvaglund nordøst for Esbjerg. 31 adresser blev ransaget, og det første til 25 anholdelser.

- Aktionen var grundigt forberedt, og vi er godt tilfredse med dagens anholdelser og ransagninger. Nu venter et større efterforskningsarbejde, siger politiinspektør for Særlig Efterforskning Vest Brian Voss Olsen, der af hensyn til den videre efterforskning ikke ønsker at bidrage med yderligere oplysninger om sagen.

Det er fortsat uklart, hvad de 25 personer er sigtet for, men de vil blive fremstillet onsdag morgen.