2,5 kilo amfetamin beslaglagt

Efter grundlovsforhør ved Retten i Svendborg onsdag er en 35-årig mand blevet varetægtsfængslet, sigtet for besiddelse og videresalg af narko

Intet mindre end 2568 gram amfetamin og 462 gram ketamin blev udbyttet af en ransagning på en adresse i Nyborg tirsdag morgen.

I forbindelse med ransagningen kunne Fyns Politi desuden anholde en 35-årig mand, som onsdag blev fremstillet i grundlovsforhør for lukkede døre i Retten i Svendborg.

Manden er sigtet for besiddelse og videresalg af betydelige mængder narkotika, og han er foreløbigt varetægtsfængslet i fire uger.

Fyens Stiftstidende skriver, at manden i retten erklærede sig uskyldig.

Mandens forsvarer afviste i retten, at hans klient skulle have haft til formål at sælge stofferne.

- Det kan godt være, at han har haft lidt stoffer. Men slet ikke i den størrelsesorden. Og uanset mængden af stoffer har det udelukkende været til eget brug, forklarede forsvareren i retten ifølge Fyens Stiftstidende.

Formodning om medgerningsmænd

Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre med den begrundelse, at det er overvejende sandsynligt, at en kreds af medgerningsmænd stadig er på fri fod.

Derfor har det heller ikke været muligt at få oplyst de nærmere omstændigheder i sagen.

Ekstra Bladet har kontaktet Fyns Politi, som ikke havde mulighed for at kommentere sagen onsdag aften.