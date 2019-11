25 mennesker fundet i kølerum på dansk skib

25 mennesker er fundet i en kølecontainer på et fragtskib fra Holland til England.

Det bekræfter skibets danske rederi DFDS over for Ritzau.

Lokale myndigheder i Holland skriver ifølge nyhedsbureauet Reuters i en meddelelse, at alle er i live. Der er ikke umiddelbart yderligere oplysninger om de 25 menneskers tilstand.

Men ifølge de foreløbige oplysninger er der tale om en nødsituation, rapporterer den hollandske tv-station NOS.

Op mod 20 ambulancer er sendt til den havn i byen Vlaardingen i Holland, hvor skibet er på vej retur til.

Fragtskibet, 'Britannia Seaways', vendte om, efter at de mange blinde passagerer var fundet, fortæller Gert Jakobsen.

- Man fandt ved cirka 17-tiden, at der var migranter i den ene af trailerne - en køletrailer, fordi migranterne havde lavet et hul i køletraileren. Man vidste også, at der var en del migranter inde i traileren. Så skibet valgte at vende om.

- Vi tog også kontakt til politiet i Holland med det samme, som så ventede, da vi kom i land, siger han.

Det skete kort tid efter, at skibet var stævnet ud fra Holland tirsdag.

For fire uger siden blev 39 migranter fra Vietnam fundet omkommet i en lastbil i den engelske by Essex. Lastbilen var kommet til Storbritannien med færge fra Belgien.