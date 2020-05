250 unge til drukfest i park

Midt- og Vestsjællands Politi overvejer nu, om der skal udstedes et regulært forsamlingsforbud i to populære parker i Roskilde.

Det sker efter, at der i de seneste dage har været bøvl og ballade med en række unge mennesker i Folkeparken og Byparken.

Ifølge Dagbladet Roskilde var der torsdag aften forsamlet omkring 250 unge i Folkeparken. De unge larmede og spillede høj musik. En del var også stærkt berusede eller påvirkede af stoffer.

Dagbladet Roskilde skriver, at syv stærkt berusede og aggressive unge blev anholdt. Politiet måtte også bruge peberspray i forbindelse med et slagsmål ved Byvolden.

Sætter skilte op

I første omgang vil politiet nu sætte skilte op ved indgangen til de to parker. Her vil reglerne omkring forsamlingsforbuddet blive oplyst. Også straffen for at overtræde forbuddet vil blive oplyst.

- Vi vil nødigt nå til et egentlig forsamlingsforbud, for vi kan jo også godt forstå, at folk, der bor i Roskilde, vil ud og bruge byen. Men vi har stadig forsamlingsforbud, siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi til Dagbladet Roskilde.