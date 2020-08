26-årig anholdt for knivdrab i Aarhus

I alt fire personer fremstilles i grundlovsforhør for knivdrab på 42-årig. Tre af dem in absentia

En 26-årig mand har torsdag meldt sig selv til politiet, efter han har været eftersøgt for et drab begået mod en 42-årig mand natten til 23. juli.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 26-årige bliver derfor fredag fremstillet i grundlovsforhør, hvor han er sigtet for manddrab.

I samme omgang bliver tre andre personer på henholdsvis 21, 24 og 25 år fremstillet in absentia, det vil sige uden de er til stede. Politiet mener, at de tre har været medvirkende til drabet, men ingen af dem er endnu i politiets varetægt.

Drabet skete på en parkeringsplads i Brabrand, hvor en 42-årig Satudarah-prospect blev stukket ihjel. To andre personer på 23 og 28 år var også blevet stukket med kniv og blev efterfølgende behandlet for deres skader.

Vil vende hver en sten

Politiet oplyser, at man i forbindelse med efterforskningen af drabet har søgt intensivt efter de fire personer, som man har kendt identiteten på, og det var altså i den forbindelse, at den 26-årige meldte sig selv.

- Vi har i noget tid haft mistanke til en bestemt persongruppe, og nu har vi fået fat i den ene mistænkte. Vi fortsætter vores intensive søgning efter de tre andre formodede gerningsmænd, og vi har tænkt os at vende hver en sten for at finde frem til dem, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard i pressemeddelelsen.

De fire personer bliver udover manddrab også sigtet for forsøg på manddrab og for grov vold ved at have stukket de to andre personer med kniv.

Politiet vil ved grundlovsforhøret - som er startet klokken 10, kort efter oplysningen om anholdelsen - anmode om lukkede døre, hvorfor de ikke ønsker at oplyse mere om sagen.