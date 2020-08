26-årig anholdt: Mand ramt i ansigtet med en stor klump asfalt

En 46-årig mand mistede bevidstheden under et gadeslagsmål

En 26-årig mand er anholdt og sigtet for grov vold efter et gadeslagsmål på Herluf Trolles Gade i Aalborg.

Det skriver Nordjyske.

- Klokken 19.07 ringer en mand, der kan se på gaden, at der er et slagsmål mellem to mænd.

- Ifølge anmelder har den ene mand taget en klump størknet asfalt, cirka på størrelse med en håndbold, og kastet den i hovedet på den anden mand, så han bløder voldsomt, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Henrik Beck til Ekstra bladet.

Politiet var hurtigt fremme på stedet, hvor både forurettede, en 46-årig mand, og gerningsmanden stadig var til stede. Forurettede blødte voldsomt fra hovedet, og gerningsmanden blev lagt i håndjern på stedet.

Den 46-årige mistede på et tidspunkt bevidstheden, inden ambulancen kom, men kom tilbage til bevidstheden igen.

Han blev bragt til Aalborg Universitetshospital. Ifølge vagthavende er han ikke i livsfare.

Den 46-årige og den 26-årige bor i samme opgang, dog ved politiet ikke endnu, hvorfor slagsmålet fandt sted.

Der er ikke taget stilling til endnu, om den 26-årige, der er på prøveløsladelse, skal fremstilles i grundlovsforhør. Men det er i hvert fald sikkert, at han er sigtet for grov vold, i og med at der er blevet brugt et redskab til at udøve volden.

Politiet har taget asfaltklumpen, som den vagthavende beskriver som 'voldsomt kantet', med tilbage på stationen.