26-årig død i arbejdsulykke

En 26-årig mand har mistet livet i en arbejdsulykke i Nørager.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Ulykken skete, da manden var i gang med at rydde et område med skov.

Her kom køretøjet, som manden førte, i kontakt med en eller flere højspændingsledninger, hvilket forårsagede den unge mands død.

- En anmelder sig, er at der nærmest står gnister ud fra traktoren. Før vi når at få slukket for strømmen, er han afgået ved døden, fortæller vagtchef Jes Falberg til Ekstra Bladet.

Anmeldelsen kom klokken 15.32, og politiet ved endnu ikke, hvordan manden er kommet i karambolage med ledningerne.

Efter ulykken er politiet fortsat til stede ude i skovområdet.

- Vores indsatsleder er derude, og Arbejdstilsynet er også på vej. De skal se på, hvad der er sket, siger vagtchefen.

De pårørende er underrettet.