26-årig får tre års fængsel for dødsulykke med tre ofre

26-årige Nicolaj Bjerre Poulsen skal tre år i fængsel for uagtsomt at have været skyld i tre personers død efter en trafikulykke 28. juni.

Det har en domsmandsret ved Retten i Odense netop besluttet.

Med mindst 154 km/t. på Odensevej ved Bogense ramte han op bag i en anden bil, som netop var svinget ud på vejen fra Assensvej. I den bil sad 37-årige Mads Hoppe på bagsædet, mens hans 63-årige mor, Anne Marie Hjort, og Mads Hoppes faster, 64-årige Inge Hoppe, sad på de forreste sæder.

Sammenstødet mellem den 26-åriges Porsche Cayenne og den mindre Citroën C4 var så voldsomt, så Citroën'en havnede på taget og bagenden af bilen blev trykket helt ind i kabinen.

To blev dræbt på stedet, mens den tredje døde nogle timer senere på hospitalet.

Det kom frem i retten, at årsagen til ulykken blandt andet var, at den dømte var så optaget af sin fart, at han havde opmærksomheden rettet mod speedometret i sin bil og ikke på, hvad der skete foran ham. Det var hans kammerat, som sad på passagersædet i hans bil, med til at fortælle.

- Jeg havde først set bilen holde dér. Så kigger jeg ned på speedometret. Så råber min kammerat 'hvad laver de'. Så kigger jeg op og bremser alt, hvad jeg kan. Men der er det for sent, sagde den 26-årige selv.

Video/redigering: Ritzau Scanpix, LocalEyes, privatoptagelser/Mikkel Cramon

Retsformanden fortalte under domsafsigelsen, at der var tale om særlig hensynsløs kørsel. Blandt andet med henvisning til den høje hastighed, som en bilinspektør havde været med til at fastslå.

Det blev også fundet bevist, at han i Bogense kort forinden havde haft en fart på ikke under 104 km/t., selvom fartgrænsen her var 50 km/t.

Selvom politiet ikke har en egentlig alkoholpromille på manden - blandt andet fordi han stak af efter ulykken - har retten alligevel fundet det bevist, at han har haft for meget alkohol i blodet. Det var videooptagelser fra et værtshus inden ulykken med til at fortælle. Først flere timer efter ulykken blev der udtaget en promille, og på det tidspunkt var den 0,44.

Nicolaj Bjerre Poulsen hævdede selv, at han havde drukket stærk spiritus efter ulykken.

Det blev også besluttet, at der skulle tilkendes erstatninger til de efterladte. Inge Hoppes enkemand får tilkendt 859.000 kroner, mens Mads Hoppes bror, som i retten fortalte, at han havde mistet det sidste af sin familie, får 174.000 kroner for tabet af sin bror og af sin mor.

Desuden fik den dømte frataget retten til at føre motordrevet kørekort bortset fra lille knallert i ti år efter dommen.

Han besluttede sig for at udbede sig de lovformelige 14 dages betænkningstid, før han beslutter sig for, om han vil anke dommen.

Tiltalt for trafikdrab på tre: 'Havde ikke opmærksomhed på vejen'

Mads dræbt i trafikulykke: 'Vi skulle så meget'