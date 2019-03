26-årig fængslet: Myrdede 81-årig og misbrugte hendes kreditkort

Dommer finder begrundet mistanke om, at 26-årige har dræbt 81-årig kvinde under et hjemmerøveri i hendes lejlighed

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Københavns dommervagt, Ekstra Bladet: En 81-årig kvinde blev dræbt på ukendt vis, lyder sigtelsen mod en 26-årig mand, der netop er blevet varetægtsfængslet for 23 dage i Københavns dommervagt. Han sigtes for drab og hjemmerøveri.

Dommeren mente, at der er begrundet mistanke om, at den 26-årige har begået forbrydelserne.

Han blev varetægtsfængslet af hensyn til politiets efterforskning, og fordi der er risiko for, at han vil flygte eller 'unddrage sig forfølgelsen', som det hedder i retsplejeloven. Han er uden fast bopæl.

Den 26-årige kærede ikke fængslingen, oplyste hans forsvarer Mie Sønder Koch efter en kort samtale med sin klient.

Hun bad politiet om at hjælpe med at skaffe den 26-årige noget tøj, da han ikke havde andet end det fængselstøj, som han var iført ved fremstillingen i retten. Hans eget er beslaglagt til politiets tekniske undersøgelser.

Ifølge sigtelsen dræbte han kvinden i torsdags i tidsrummet mellem klokken 11 og 20.50. Drabet skete i kvindens lejlighed på Østerbro, men da retten har nedlagt navneforbud på offeret, kan det ikke beskrives nærmere.

Se også: Anholdt for rovmord på 81-årig

Ifølge sigtelsen blev udbyttet ved rovmordet en nøgle, et dankort og et Mastercard, som den 26-årige efterfølgende misbrugte til køb.

Den 26-årige har helt nægtet at udtale sig til politiet efter anholdelsen lørdag aften. Derfor begærede anklager Louise Nielsen dørene lukket til grundlovsforhøret. I dommervagten nægter han sig skyldig. Foruden drab sigtes han for røveri af særlig grov karakter.

- Der er tale om en meget alvorlig sigtelse, og sigtede har ikke ønsket at udtale sig til politiet. Jeg ved derfor ikke, hvad der vil komme frem her i retten, sagde Louise Nielsen.

Den sigtede, der er af udenlandsk afstamning, kom ind i dommervagten iført en blå T-shirt fra 'Københavns Fængsler' og tilsvarende blå joggingbukser og et par af fængslets sutter.

Den 81-årige kvinde blev fundet død i fredags af en politipatrulje, der var tilkaldt af bekymrede pårørende, der ikke kunne få kontakt med den 81-årige.

Politiet mistænkte et drab, og det blev bekræftet ved et ligsyn lørdag. Kvinden obduceres først søndag. Derfor har politiet, ifølge sigtelsen, ikke lagt sig fast på, hvordan kvinden er dræbt.

Politiet har ikke oplyst, hvordan man kom på sporet af den 26-årige. Men da han er sigtet for at have misbrugt kvindens Visa/Dankort og Mastercard er det nærliggende at formode, at politiet har elektroniske spor og video-overvågning fra de steder, hvor den 26-årige skal have brugt kortene.

Usædvanligt forlangte anklager Louise Nielsen navneforbud på den afdøde af hensyn til hendes pårørende. Det krav fulgte retten mod protester fra pressen. Også den sigtede mand blev udstyret med et navneforbud af retten.