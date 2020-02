26-årig i livsfare efter arbejdsulykke

En 26-årig mand fra Horsens er i kritisk tilstand efter at være faldet ned fra en skraldebil.

Han slog hovedet i faldet, og der er tale om en arbejdsulykke, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Det skete på Havrebakken i Grejse, og manden var ved at gøre sit arbejde for firmaet Meldgaard Miljø A/S.

- Han stod på en godkendt platform ved skraldebilen, som man må stå på, når man kører fra sted til sted. Der sidder en sensor på bilen, som gør, at man ikke kan køre ret hurtigt, når der står en mand på platformen, fortæller vicepolitiinspektør Mikkel Ross fra Patruljecenter Midt til folkebladet.

Direktør for Meldgaard Gruppen og personaleansvarlig Line Meldgaard ønsker ikke at kommentere ulykken, skriver Vejle Amts Folkeblad.