26-årig kvinde anmelder voldtægt

En kvinde har anmeldt, at hun er blevet voldtaget i Tønder

En 26-årig kvinde har tidligt fredag morgen anmeldt til politiet, at hun er blevet voldtaget.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet fik anmeldelsen klokken 5.50, hvor kvinden fortalte, at hun var blevet voldtaget i forbindelse med, at hun havde været til stede i nattelivet i Tønder by.

Ifølge politiet er kvinden ikke fra lokalområdet. Hun er efterfølgende blevet lægeundersøgt og afhørt af politiet, men politiet ønsker i skrivende stund ikke at udtale sig yderligere.

Der bliver i disse dage afholdt Tønder Festival, som finder sted tæt på centrum af byen. Det er uvist, om den formodede voldtægt har relation til festivalen, men ifølge politiet har den altså ikke fundet sted på festivalens område.