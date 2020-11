26-årig sexforbryder idømt forvaring

Han tvang hende til oralsex, truede hende på livet og mens han forsøgte at voldtage hende, tog han så hårdt fat om hendes hals, at hun var i livsfare.

Torsdag blev 26-årige Simon Henriksen idømt forvaring på ubestemt tid i Vestre Landsret for et sexoverfald på en ekskæreste i april sidste år. Han blev kendt skyldig i voldtægtsforsøg af særlig farlig karakter og for at tiltvinge sig andet seksuelt forhold end samleje.

Det skriver JydskeVestkysten, som har fulgt retssagen.

Under retssagen kom det frem, at Retslægerådet har vurderet, at Simon Henriksen med stor sanfsynlighed udgør en væsentlig fare for andres liv, legeme, helbred og frihed.

Han er tidligere dømt tre år og ni måneders fængsel i Svendborg for grove seksuelle overgreb, voldtægt og voldtægtsforsøg.