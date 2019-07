26-årig varetægtsfængslet for drabsforsøg med skud og stik

To mænd er torsdag blevet fængslet sigtet for at have forsøgt at dræbe en 36-årig mand i Søborg sidst i juni. Den ene af mændene blev fængslet in absentia, mens den anden - en 26-årig mand - blev anholdt torsdag morgen.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Mændene er mistænkt for sammen med flere andre at have forsøgt at dræbe den 36-årige ved først at skyde ham i hånden og siden stikke ham flere gange med en kniv.

Manden blev overfaldet om formiddagen søndag den 30. juni omkring klokken 10.15. Det skete på Nordfrontvej i Søborg, og den 36-årige var i livsfare efter angrebet.

Retsmødet blev holdt for lukkede døre, og der er derfor ikke oplysninger om, hvilke beviser politiet mener at have mod mændene.

Det er heller ikke muligt at få at vide, hvad den 26-årige har forklaret i retten, hvis han har valgt at udtale sig.

Anklagemyndigheden beder ofte om at få lukket dørene ved et grundlovsforhør, hvis der er en formodning om, at flere personer er involveret i en forbrydelse. Det er også tilfældet i denne sag.

- Anholdelsen af den 26-årige sker efter omfattende efterforskning siden drabsforsøget, og vi forventer flere anholdelser i sagen, siger vicepolitiinspektør Peter Malmose i pressemeddelelsen.

Den 26-årige mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Manden, der er blevet fængslet in absentia, er 31 år.

