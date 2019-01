27-årig anholdt for at påsætte brande

En 27-årig nordjysk mand bliver i formiddag fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Hjørring. Han er sigtet for at have påsat fem-seks brande i det østlige Vendsyssel de seneste måneder - blandt andet i sit eget hjem og på en naboejendom. Seneste brand var for et par dage siden.

Manden nægter sig skyldig.

- Vi kan se et mønster i brandene og mistænker den anholdte for at være gerningsmand.

- Flere af brandene er opstået tæt ved steder, hvor han kommer dagligt - blandt andet på hans bopæl, siger anklager Torben Kauffmann til Ekstra Bladet forud for retsmødet.

Der har kun været materielle skader i forbindelse med brandene.