27-årig anholdt for bilbrande

27-årig sigtet for at have sat ild til biler på en parkeringsplads i Søborg

Retten i Glostrup har for kort tid siden valgt at opretholde anholdelse af en 27-årig mand for ildspåsættelse i tre gange 24 timer.

Politiet sigter ham for at have sat ild til biler på en parkeringsplads i Søborg.

En 27-årig har fået opretholdt anholdelsen i tre gange 24 timer for brand i to biler på en parkeringsplads på Gladsaxe Møllevej 58 i Gladsaxe. (Foto: Kenneth Meyer)

Natten til onsdag fik Københavns Vestegns Politi en anmeldelse om brand i nogle biler på Gladsaxe Møllevej.

Københavns Vestegns Politi har efterfølgende anholdt en 27-årig mand, som politiet mener kan sættes i forbindelse med branden.

- Ildspåsættelse er en alvor forbrydelse, som politi og anklagemyndighed sætter hårdt ind over, siger anklager Charlotte Jørgensen, Københavns Vestegns Politi.

Da manden aktuelt er indlagt på hospitalet, blev han fremstillet in absentia i Retten i Glostrup sigtet for brandstiftelse. Retsmødet blev holdt for lukkede døre, hvorfor Københavns Vestegns Politi ikke kan kommentere sagen yderligere på nuværende tidspunkt.

Den 27-årige er sigtet efter straffelovens § 181, stk.1, som kan give op til seks års fængsel.