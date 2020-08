27-årig dræbt: Politiet beder om hjælp

Politiet beder nu om hjælp, efter en 27-årig mand blev skudt og dræbt på Gyngemose Parkvej i Søborg fredag aften.

Politiet hører gerne fra vidner, som har set noget mistænkeligt før, under eller efter hændelsen, der skete lidt over klokken 19.

'Vi er også meget interesserede i at høre fra vidner, som har set en stor hvid Mercedes SUV køre i området omkring Mørkhøj og Lyngby fredag aften mellem klokken 19.15 og 23,' udtaler politikommissær Ole Nielsen, Københavns Vestegns Politi, i en pressemeddelelse.

Foto: Kenneth Meyer

Det tyder på, at to mænd i sort tøj kørte væk fra gerningsstedet i Søborg i en stor hvid Mercedes SUV. Lidt før klokken 23 blev det fundet en tilsvarende hvid Mercedes i Lyngby, der stod i flammer.

Lørdag morgen bekræftede Københavns Vestegns Politi over for Ekstra Bladet, at man var ved at efterforske, om den udbrændte bil i Lyngby havde noget at gøre med drabet i Søborg at gøre.

Den 27-årige sad i en sort Audi, da han blev skudt. Han døde på gerningsstedet kort tid efter, han var blevet ramt.

Ifølge politiet er der tale om en 'målrettet handling', men at det er for tidligt i efterforskningen til at sige, om det er banderelateret.

De pårørende er underrettet.