27-årig får straksdom: Fandt 30 kilo hash i bil

En 27-årig mand fik fredag en straksdom på to år og tre måneders fængsel, efter politiet fandt 30 kilo hash i hans bil torsdag aften

En 27-årig mand blev fredag klokken 12 fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Aarhus og idømt en straksdom på to år og tre måneder for at være i besiddelse af en større mængde narko med henblik på videresalg.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Den 27-årige fik en straksdom på 2 år og 3 mdr fængsel. Han blev standset på Esbjergmotorvejen i går aftes, og i hans bil lå 30 kg hash. Hos hans kæreste i Esbjerg lå 162 g kokain og 107.000 kr, som nu er konfiskeret. Den 27-årige erkendte det hele. #politidk #anklager #SEV https://t.co/Sra452QTCh — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) May 15, 2020

Politiet stoppede den 27-årige mand i hans bil på Esbjergmotorvejen torsdag aften, hvor de fandt 30 kilo hash og senere fandt yderligere 162 gram kokain og 107.000 kroner hos mandens kæreste.

Manden erkender det hele under grundlovsforhøret i Retten i Aarhus fredag, oplyser politiet på Twitter.