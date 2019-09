27-årig knivdræbt: ’Et alt for kort liv’

Ved du noget? Tip os på mail eller SMS/MMS på 1224 (koster alm. takst)

Stemningen var trykket på Monrads Plads i Valby tirsdag eftermiddag, hvor blomster, lys og beskeder omkransede billeder af den 27-årige mand, der døde brutalt og alt for tidligt natten til mandag, mens tre mænd blev såret af knivstik. To så alvorligt, at de blev bragt til hospitalet.

På billedet har den unge mand, med rød kasket på skrå, liv i øjnene og et smil på læberne.

Men de barske realiteter er, at han blev stukket ihjel, blot få hundrede meter herfra med en kniv i brystet, mens tre andre blev såret af knivstik i forbindelse med et masseslagsmål med omkring femten mennesker.

Flere mennesker var samlet på pladsen omkring mindestedet, og kiggede tomt ud i luften, mens regnen silede ned.

’Det blev et alt for kort liv. Vi vil altid huske dit søde, smilende, imødekommende væsen’, står der på et af kortene.

’Det er med stor sorg, at jeg skal tage afsked med dig på denne meningsløse måde. Mine tanker er med dig og din familie’, skriver en anden om den 27-årige, der er dansk statsborger, men har somalisk baggrund.

Her ses en af de fine beskeder, der er lagt til den afdøde. Foto: Linda Johansen

Maskerede mænd

I et skur få meter derfra gik snakken om, at gruppen, der stak deres ven ned, var maskerede, og at den dræbte og de sårede alle var venner. Det ønsker leder af Afdelingen for personfarlig kriminalitet, Brian Belling, ikke at udtale sig om af hensyn til efterforskningen.

Han har tidligere sagt, at de arbejder ud fra formodningen om, at det er to lokale grupper, der er stødt sammen, og at det på nuværende tidspunkt ikke tyder på, at det er banderelateret.

Politiet har endnu ikke anholdt nogen i relation til drabet, og i går søgte hundepatruljer stadig efter spor i buske omkring gerningsstedet, mens civile betjente gik rundt i kvarteret.

Der blev igen tirsdag søgt med hunde i buskadset ved Akacieparken få meter fra det sted, hvor den 27-årige fik berøvet livet. Foto: Linda Johansen

– Vi er ude og samle videoovervågning og laver stadigvæk forhør for at stykke hele hændelsesforløbet sammen, siger Brian Belling.

Samtidig blev offeret i går obduceret på Retsmedicinsk Institut.

– Vi er selvfølgelig rimelig sikre på dødsårsagen, men vi skal have dokumenteret det hele, siger han.

Skaderne på liget vil også kunne give en ide om, hvilken type kniv, der er brugt ved angrebet.

Der var i aftes et møde i beboerforeningen i Akacieparken. Her blev Ekstra Bladet dog bedt om at forlade stedet.