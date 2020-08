27-årig likvideret: Politi undrer sig over detalje

En stjålet hvid Mercedes SUV, der blev brugt under nedskydningen af 27-årig mand på Gyngemose Parkvej i Mørkhøj fredag aften, kan vise sig at være et vigtigt spor i jagten på gerningsmændene.

Det fortæller efterforskningsleder Ole Nielsen fra Københavns Vestegns Politi til Ekstra Bladet.

Bilen blev fundet udbrændt i Hvidegårdsparken i Lyngby kort før klokken 23. Bilen har kørt rundt på stjålne svenske nummerplader frem mod og efter skyderiet, der skete klokken 19.

Men Ole Nielsen er også interesseret i at høre om, hvor bilen har været henne hen over sommeren. Den blev nemlig stjålet fra en autoforhandler i Midtjylland i foråret. Og særligt en enkelt detalje interesserer Ole Nielsen.

- Det er jo interessant at finde frem til, hvordan bilen er kommet fra Midtjylland til Sjælland. Og hvor den i øvrigt har været i perioden. Det kan undre, hvis bilen ikke har været forsynet med nummerplader, siger Ole Nielsen til Ekstra Bladet.

Ifølge Ole Nielsen vil politiet gerne vide, hvilke nummerplader der var på bilen, da den blev stjålet. Og det kan tænkes, at overvågningsbilleder langs den formodede rute mod Sjælland kan kaste lys over det spørgsmål.

Stjålet i Malmø

Også spørgsmålet om, hvor bilen kan have været i den mellemliggende periode, er ifølge politiet interessant.

Svenske medier mener at vide, at den svenske nummerplade, der blev fundet på den afbrændte bil, er blevet stjålet i Malmø-området.

Ellers fortæller Ole Nielsen, at der endnu ikke er nogen mistænkte i sagen.

- Vi har lagt ud med at efterforske så bredt som overhovedet muligt. Vi er ved at danne os et overblik. Det gør vi, for at vi kan få et bud på et motiv. Og for at finde ud af, i hvilken retning vi skal kigge, forklarer Ole Nielsen.

Den 27-årige blev dræbt af koldblodige gerningsmænd, som slog til, da manden holdt i sin bil lige ud for sin opgang. Foto: Kenneth Meyer

To mænd deltog

Det er foreløbig opfattelsen, at der var to mørkklædte gerningsmænd til likvideringen af den 27-årige, som sad i sin bil på p-pladsen foran den opgang, hvor han havde sin adresse. Der blev skudt ind gennem den bagerste siderude. Vidner på stedet fortæller, at der blev skudt mindst tre gange.

Det er vidner, der har set to mænd køre væk i Mercedes'en.

Politiet har nu lagt sig fast på, at den udbrændte Mercedes SUV har været brugt under nedskydningen af en 27-årig mand. Foto: Kenneth Meyer

Ole Nielsen fortæller, at politiet er fuldstændig med på, hvordan likvideringen skete. Men af hensyn til efterforskningen ønsker politiet ikke at fortælle detaljer endnu.

- Men jeg kan sige, at der var tale om en målrettet handling. Der var tale om en likvidering.

Gerningsvåben mangler

Politiet har også en idé om, hvilken type skydevåben der er brugt. Men også her afventer man de tekniske undersøgelser, inden man ønsker at lægge sig fast.

Ole Nielsen fortæller, at man ikke har fundet noget gerningsvåben.

Desuden føler politiet sig godt klædt på i forhold til vidner på gerningsstedet. Drabet skete klokken 19 på et tidspunkt, hvor mange beboere var hjemme i boligblokken.

På grund af det varme sensommervejr stod de fleste vinduer tilmed åbne.