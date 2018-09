27-årig mand ramt af skud i formodet bandeskyderi

Politiet oplyser, at skyderi er relateret til bandekonflikt i hovedstadsområdet

En 27-årig mand blev tirsdag aften ramt af skud i forbindelse med et nyt skyderi i København. Hans tilstand er ikke kritisk, oplyser Københavns Politi.

Politiet var langt ud på natten til stede ved gerningsstedet i området omkring Skaffervej og Rentemestervej i nordvestkvarteret.

Københavns Politi skriver onsdag morgen på Twitter, at episoden har forbindelse til den verserende konflikt i bandemiljøet.

'27 årig ramt af skud, mens han sad i bil i Nordvest. Han er ikke registreret bandemedlem, men politiets foreløbige vurdering er, at gerningsmænd gik målrettet efter den pågældende', lyder det.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet har politiet fundet adskillige projektiler, der kan være affyret med to forskellige våben. Desuden er en mørk VW Passat blevet ramt af mindst to skud.

Politiet ledte efter tekniske spor til ud på natten. Foto: Kenneth Meyer

Denne sorte Passat blev ramt af flere skud. Foto: Kenneth Meyer

Klokket 03.15 holdt Københavns Politi endnu kortene tæt ind til kroppen.

- Hvad kan du sige om tilstanden på offeret?

- Vi har ingen yderligere kommentarer. Den ligger nu hos kommunikationsafdelingen, og de kan først træffes i morgen, siger den centrale vagtleder Henrik Stormer til Ekstra Bladet.

- Har I nogen anholdte i sagen?

- Jeg er nødt til at stoppe her, siger den centrale vagtleder.

Politiet var massivt til stede i området efter skyderiet. Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

I den seneste tid har været flere skyderier i København og omegn.

Politiet har oplyst, at de seneste dages skyderier i københavnsområdet skyldes, at en bande er blevet opdelt i to nye grupperinger.

De mange skyderier har fået tre politikredse på Sjælland til at indføre visitationszoner, som giver politiet mulighed for at visitere folk uden begrundet mistanke.