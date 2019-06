27-årig skolelærer erkender: Havde sex med 13-årig dreng

En yngre kvinde fra Arizona har erkendt sig skyldig i et overgreb på et barn, som hun underviste

En voldsom sag har chokeret indbyggerne i et skoledistrikt i den amerikanske stat Arizona.

Her har en 27-årig underviser erkendt sig skyldig i at have haft et seksuelt forhold til sin 13-årige elev over en længere periode.

Brittany Zamora har ifølge dokumenter fra retten erkendt seksuelle overgreb, seksuelle handlinger på et offentligt sted og børnemishandling.

Hun blev arresteret tilbage i marts 2018, da drengens forældre kontaktede myndighederne.

Brittany Zamora blev arresteret, da forældrene så flere upassende beskeder mellem de to. Foto: Goodyear Police Department

Underlig opførsel

Offerets stedmoder fortalte politiet, at hun begyndte at lægge mærke til, at drengen opførte sig anderledes, end han plejede. Han ville pludselig sove med døren lukket.

Derfor besluttede stedmoderen at installere en app på hans telefon, og hun begyndte at få alarmer, når upassende beskeder tikkede ind på den 13-åriges telefon.

Ifølge politirapporter konfronterede hun til sidst drengen, der indrømmede, at han havde et seksuelt forhold til den 27-årige lærer.

Retsdokumenter viser, at Brittany Zamora sendte flere seksuelle beskeder til drengen, der gik i sjette klasse.

I en af beskedudvekslingerne skrev drengen til Brittany Zamora, at han 'rigtig gerne vil have sex med hende'.

Til det svarede den 27-årige, at hun 'godt ved det', og at hun 'vil have ham hele dagen uden nogen tidsbegrænsning'.

I en anden udveksling af beskeder skrev kvinden, at hun ville sige sit job op, hvis hun kunne, så de to kunne have sex hele tiden.

Politiet har i retten fortalt, at læreren sendte flere nøgenbilleder og mindst et billede i undertøj til drengen.

De to sendte også beskeder til hinanden i timerne, som politiet har delt i bevisførelsen. Foto: Goodyear Police Department

Sex i klasselokale

Men forholdet blev efterhånden mere vovet mellem de to.

Ifølge politiet skulle Brittany Zamora have sat en undervisningsvideo på i en af sine timer, og mens videoen kørte, skulle læreren og eleven have befølt hinanden bagerst i klassen.

Interviews med andre elever afslørede også, at offeret og en af hans venner blev på skolen efter skoletid en dag for at forberede sig på et talentshow.

Da de to drenge var alene i klassen med den 27-årige, skulle hun ifølge begge drenge være begyndt at kysse offeret og have bedt vennen om at blive i rummet og holde udkig, mens de havde sex.

- De gjorde det lige foran mig. Det var meget ubehageligt, skulle vennen have sagt til politiet ifølge dokumenter fra politiet og retssagen.

Brittany Zamora står nu til 12 års fængsel for sine forbrydelser. Domsafsigelsen er sat til 12. juli.