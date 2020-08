27-årig skuddræbt: Efterforsker udbrændt bil

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Der er tale om en 27-årig mand, der blev skudt og dræbt fredag aften omkring klokken 19 på Gyngemose Parkvej i Søborg.

Det bekræfter vagtchef ved Københavns Vestegns Politi over for Ekstra Bladet.

Politiet undersøger en udbrændt bil i på Hvidegårdsparken, Lyngby. Foto: Kenneth Meyer

I forbindelse med skuddrabet undersøger politiet en udbrændt bil, der er fundet i Lyngby.

- Jeg kan godt bekræfte, at vi er ved at efterforske, om den udbrændte bil har en sammenhæng til skyderiet i Søborg, siger vagtchef Morten Steen til Ekstra Bladet.

Desuden bekræfter vagtchefen, at den 27-åriges liv ikke var til at redde, og at han døde på gerningsstedet. Han sad i en sort bil, da skyderiet skete.

Efter skyderiet er en bil blevet sat i brand i Lyngby. Politiet arbejdede natten til lørdag på stedet. Foto: Kenneth Meyer

Ellers er politiet sparsomme med oplysninger om drabet. Vagtchefen kan blandt andet hverken oplyse den dræbtes nationalitet, eller om der er nogen anholdte i sagen.

Politiet kan heller ikke oplyse, hvor mange mulige gerningspersonen, der er.

Københavns Vestegns Politi rykkede massivt ud efter skudepisoden og arbejdede på stedet i timevis.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nordsjællands Politi for at høre nærmere om den udbrændte bil, men de henviser til Københavns Vestegns Politi.