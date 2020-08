27-årig sosu-svindler: Ministeren vil skride ind

Justitsminister Nick Hækkerup vil rette op på systemet for at undgå nye svindelsager i hjemmeplejen

Sagen om den 27-årige sosuhjælper, der sidder fængslet for at have bedraget adskillige ældre og svækkede borgere, har vækket opsigt i Justitsministeriet.

Kvinden blev nemlig allerede i 2013 frakendt retten til at have plejefunktioner på plejehjem i beskyttede boliger eller lignende steder, som bebos af personer svækket af alder, handikap, sygdom eller lignende eller i de pågældendes eget hjem.

Men det har ikke forhindret hende i at få arbejde hos flere vikarbureauer og svindle videre. Alt sammen fordi frakendelsen forsvandt fra hendes straffeattest sammen med dommen efter fem år - selv om den gælder på ubestemt tid.

Efter at Ekstra Bladet har gjort Justitsministeriet opmærksomme på sagen med en 27-årige sosu-hjælper, lover justitsminister Nick Hækkerup nu at rette op på systemet.

I en skriftlig kommentar fra ministeriet citeres Hækkerup blandt andet for følgende:

’Sagen her er et klart eksempel på, at systemet ikke er godt nok, som det er i dag. Jeg vil derfor bede mine embedsfolk om at kigge på en løsning med inddragelse af Sundheds- og Ældreministeriet, så vi sammen sikrer, at lignende sager kan undgås i fremtiden.’

Ekstra Bladet havde bedt om et interview med Nick Hækkerup og ville blandt andet gerne have spurgt, hvor lang tid, der skal gå, før borgerne kan være trygge. Det havde han ikke tid til at stille op til før sin ferie, lød meldingen fra presseafdelingen.

I den seneste sag er kvinden sigtet for 72 tilfælde af bedragerier. Den kører som tilståelsessag i Københavns Byret 4. september.

Politiet mener, at hun har udnyttet sin adgang som sosu-hjælper til ofrenes boliger på plejehjem, i beskyttede boliger eller privat til at rode sig frem til deres betalingsoplysninger. De er blandt andet brugt til at købe rejser og varer på nettet.

Erkender rejsekøb

I grundlovsforhøret nægtede hun sig skyldig i det meste, men erkendte blandt andet, at hun tog til Tenerife med en mand og købte en rejse til Monaco for stjålne kontooplysninger. Hun hævdede dog, at hun fik kortoplysningerne fra ’nogle af pigerne, der arbejdede på plejehjemmene’.

Mai er en af dem, hun er sigtet for at have snydt.

– Jeg er simpelthen så harm over det, siger den 52-årige kvinde, som lider af parkinson. Hun havde brug for ekstra tryghed efter en hofteoperation i januar i år, og valgte derfor at bruge sine egne penge på at købe privat hjemmehjælp.

Men i stedet for tryghed fik hun 18. april i år en kvinde ind ad døren, der ifølge sigtelsen stjal hendes kontooplysninger, mens hun sov, og købte varer og ydelser for hendes penge.

Casper Nielsens ALS-ramte mor, Bente, fik besøg af den 27-årige hjemmehjælper i 2018. Moderen, der var fuldstændig lammet af sygdommen, kunne se, hvordan hjemmehjælperen kiggede i Bentes telefon og affotograferede hendes dankort, men hun kunne intet stille op.

– Jeg bliver indigneret og forarget over, at sådan noget sker. Jeg ved godt, at de går efter de svageste, fordi de er nemme ofre. Men det er bare unfair spil, siger sønnen, som siden har mistet sin mor.

