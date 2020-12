27-årig stukket ned: Flere gerningsmænd på fri fod

En 27-årig mand blev søndag aften ved 21-tiden overfaldet af seks-syv personer og stukket med kniv i låret.

Overfaldet skete ved det gamle Grønttorv på Paradisæblevej i Valby, og den 27-årige blev efterfølgende bragt til behandling på hospitalet. Han har ikke været i livsfare, oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

En førstehjælpstaske bevidnede, at der blev ydet førstehjælp til manden, som blev stukket med kniv. Foto: Kenneth Meyer

'Vi har været til stede for at undersøge gerningsstedet og området omkring det – og vi hører meget gerne fra vidner, der kan have oplysninger om overfaldet. Der er ikke foretaget anholdelser, men vi efterforsker sagen, herunder om det kan være banderelateret, men det er for tidligt at sige noget om', skriver Københavns Politi i et mail-svar til Ekstra Bladet.

Samme aften blev en større Mercedes sat i brand på Retortvej i Valby, men ifølge politiet er der ikke umiddelbart noget, som tyder på en sammenhæng.