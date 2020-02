27 sigtet: Forsøgte at smugle 100 kilo kokain

I alt 27 personer er søndag i grundlovsforhør i København, hvor de sigtes for at have indsmuglet mindst 100 kilo kokain til Danmark.

De 27 udenlandske personer blev anholdt lørdag, hvor kokainen blev kastet ud fra containerskibet Duncan Island' til en mindre båd ud for Langelands østkyst

De første 15 personer, der søndag fremstilles i grundlovsforhør, nægter sig alle skyldige, men vil gerne udtale sig.

De er alle sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 191. Kokainen blev smuglet efter forudgående aftale, mener anklageren.

Der er desuden flere gerningsmænd på fri fod, fremgår det af sigtelsen.

Dommervagten er søndag formiddag fyldt med tolke. Det første hold af sigtede blev med bus kørt til døren i Dommervagten og ført ind på en lang række.

To advokater for skibsrederiet er også mødt op for at følge sagen.

Tre af de sigtede mænd tog imod stoffet lørdag og sejlede det i en mindre båd ind til Spodsbjerg. Her blev kokainen pakket i bagagerummet på en Hyundai, hvorefter mændene ifølge politiet ville køre det videre til København og andre steder i Skandinavien.

Men politiet stod klar, og de tre mænd - en 50-årig russer samt to fra Letland på henholdsvis 41 og 44 år - blev anholdt, inden de nåede at køre fra Spodsbjerg. De tre mænd fremstilles først senere søndag i grundlovsforhør.

Efter at have afleveret kokainen ved Langeland sejlede 'Duncan Island' videre. Det nåede dog ikke længere end syd for Gedser, før det blev bordet af politifolk fra Københavns Politi.

De 24 personer om bord blev alle anholdt, og skibet med de københavnske betjente om bord satte kurs mod Kalundborg, hvor det nåede frem natten til søndag.

De anholdte på 'Duncan Island' kommer fra henholdsvis Filippinerne, Rusland, Letland, Ecuador, Polen, Ukraine og Indien.

- Vi er selvfølgelig meget tilfredse med, at de mange kilo kokain ikke har ramt gaden. Nu efterforsker vi videre for at finde frem til, hvem der nu venter forgæves på leverancerne, udtaler lederen af Center for speciel efterforskning ved Københavns Politi, politiinspektør Dannie Rise, i en pressemeddelelse.

Han konstaterer, at en så stor mængde kokain er mange millioner kroner værd.

- Når de sælger narkoen på gaden, så geninvesterer de blandt andet fortjenesten i ny kriminalitet, og de penge mangler nogen nu og kan derfor ikke blive investeret i våben, køretøjer og andet, der understøtter den organiserede kriminalitet, lyder det fra Dannie Rise.