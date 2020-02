28-årig dømt: Kvinde mishandlet og voldtaget

En 28-årig mand er ved Retten i Viborg idømt forvaring på ubestemt tid for mishandling af sin tidligere samlever i et bofællesskab på Skive-egnen.

Den 28-årige var tiltalt for gennem en periode på halvandet år at have udsat sin samlever for vold, voldtægt og mishandling, mens de boede sammen.

Den 24-årige kvinde havde mange blå mærker og var kraftigt underernæret, da Midt- og Vestjyllands Politi troppede op på adressen i Højslev ved Skive 17. marts sidste år.

Det skete efter et tip fra et familiemedlem til en 23-årig mand, der også boede på adressen, og som er en af de i alt fem tiltalte i sagen.

Lægerne konstaterede 34 læsioner på kvinden, der kunne stamme fra slag, spark og hundebid.

Hun var kronraget, barfodet og snavset, da politiet hentede hende. På adressen anholdt ordensmagten fire personer – tre mænd og en kvinde - som blev sigtet for frihedsberøvelse af kvinden.

Senere blev sigtelsen udvidet til også at omfatte vold, trusler og ulovlig tvang, og en femte person blev sigtet i sagen.

Politiets interesse samlede sig især om den 28-årige mand, der anses for at have været hovedmanden bag den ydmygende behandling af kvinden.

Selv har han nægtet at udtale sig, mens sagen har verseret ved Retten i Viborg.

Han har ifølge sin forsvarsadvokat nægtet sig skyldig i mishandling og voldtægt, men erkendt at have tildelt kvinden 'dummeslag' og et 'trælår'.

En medtiltalt i sagen, en 23-årig mand, er idømt to års fængsel i sagen.

En 19-årig kvinde, der også var tiltalt, er idømt ambulant psykiatrisk behandling.

Retten har ikke kunnet udmåle en straf for de to øvrige tiltalte, da man afventer en mentalundersøgelse.