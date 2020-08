28-årig er død efter knivstik - mand sigtes for drab

En 28-årig mand afgik natten til onsdag ved døden, efter at han tirsdag aften blev stukket i maven med en kniv på Fyn.

Efter knivstikkeriet blev to mænd på 25 og 29 år anholdt, og den 29-årige bliver onsdag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Odense klokken 11 og sigtet for drab.

Det oplyser politikommissær hos Fyns Politi Jack Liedecke.

Den 28-årige blev stukket med en kniv tirsdag omkring klokken 18.20, og kort efter midnat blev de to mænd anholdt. De blev i første omgang sigtet for drabsforsøg.

Tidligt onsdag morgen oplyste politiet, at offeret er afgået ved døden. Jack Liedecke oplyser, at den 29-årige nu sigtes for drab, mens juristerne stadig overvejer, hvad der skal ske med den 25-årige anholdte.

Knivstikkeriet skete på Nørregade i Munkebo nordøst for Odense. Den 28-årige blev bragt på hospitalet i kritisk tilstand efter at være blevet stukket i maven.

- Han ligger på operationsbordet. Det ser alvorligt ud, sagde vagtchef Peter Vestergaard kort før klokken 21 tirsdag.

Onsdag morgen vil Jack Liedecke ikke fortælle, hvad politiet mener, er årsagen til, at den 28-årige blev stukket.

- Vi har en teori og idé om, hvad motivet er. Men vi ved endnu ikke, om der bliver begæring om lukkede døre ved grundlovsforhøret, så det holder vi lige på, siger han.

- De to anholdte og forurettede har en relation, siger politikommissæren uden at komme nærmere ind på, hvor godt de kendte hinanden.

Han afviser, at knivstikkeriet har rod i bandekonflikt eller det kriminelle miljø.