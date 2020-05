28-årig mand anholdt i drabssag

Politiet har anholdt en 28-årig mand fra Nordvestsjælland i forbindelse med drabet på den 18-årige Zobair Saidi i Ladegårdsparken i Holbæk 28. april sidste år.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter. Tre personer sidder allerede varetægtsfængslet i sagen.

Den 28-årige forventes fremstillet i grundlovsforhør senere i dag.

Zobair Saidi blev myrdet med koldt blod i Ladegårdsparken Vest ud for nummer 135 i Holbæk. Skudt på kort afstand med fem skud fra en revolver i hoved, arm og lænd.

Op til årsdagen for drabet slap efterforskningsleder Kristian Egekær fra Midt- og Vestsjællands Politi flere oplysninger om drabet, der skete efter en periode med konflikter i det kriminelle miljø i Holbæk mellem rockerklubben Bandidos og en gruppering fra Vangkvarteret.

Han fortalte, at offeret havde en aftale omkring gerningsstedet, hvor han mødte op sammen med nogle andre. Men han var alene, da gerningsmanden sneg sig ind på ham og først affyrede to skud og efter en kort pause yderligere tre skud med en kraftig revolver, der ikke efterlader patronhylstre.

- Mener I, at drabet er planlagt?

- Det er det, vi arbejder ud fra. Også taget i betragtning, at det er midt inde i et boligområde, og vi have en situation, hvor der på det tidspunkt lå nogle stridigheder mellem nogle grupperinger. Så vi tænker ikke, at man bare har bevæget sig derind, uden at man har planlagt det i forvejen, sagde efterforskningslederen dengang.

