28-årig tiltalt for delvist at partere lig: Malede sig som Peter Lundin

I retten tirsdag blev der vist et Peter Lundin-lookalikebillede af den 28-årige mand, der er tiltalt for at have knivdræbt en kvinde og bagefter forsøgt at partere liget

Et arsenal af knive, tegninger med makabre motiver og en bog om Peter Lundin.

Det er nogle af de ting, anklageren hev frem i retten i Aalborg tirsdag, da hun afhørte den 28-årige mand, der er tiltalt for drab og usømmelig omgang med lig.

Et tilfældigt møde mellem ham og en 40-årig kvinde i den nordjyske by Hadsunds natteliv endte i et makabert drab, hvor kvinden blev stukket ti gange i hovedet og halsen med en kniv.

Ifølge anklagemyndigheden begyndte den tiltalte efterfølgende at partere liget af kvinden, som politiet fandt samme nat i hans garage.

Læste Lundin-bog

I retten kom det frem, at den 28-årige havde Peter Lundins bog i sit hjem i lejligheden på den adresse, hvor liget af kvinden blev fundet i garagen i baggården.

Ifølge den tiltalte selv fik han bogen i gave.

- Jeg havde undret mig over, hvad der foregik oveni hovedet på en mand som ham, sagde han og forklarede, at det var nysgerrighed og en undren, der fik han til at læse bogen.

- Det kunne da være spændende at prøve at læse, hvorfor han gjorde sådan, lød det fra den 28-årige.

Sammenlignet med Peter Lundin

Derefter viste anklageren et billede frem, der stammede fra en mobiltelefon, politiet havde fundet i lejligheden.

Her kunne man se noget, der umiskendeligt lignede et billede af Peter Lundin, hvor han har sit lange hår slået ud og er malet sort i den ene side af ansigtet og hvid i den anden.

Men det var ikke Peter Lundin på mobilbilledet. Det var derimod den 28-årige tiltalte, der ligesom den berygtede morder har mørkebrunt langt hår.

- Jeg har fået at vide mange gange, at jeg lignede Peter Lundin, sagde den 28-årige, da han blev vist billedet.

Holdt kniv i hånden

Til retten fortalte han, at han var træt af sammenligningen og derfor ville gøre noget, for at få folk til at stoppe.

- Så jeg spurgte, om de (nogle kammerater, han var sammen med en aften, red.) ville male mig i hovedet. Det var for at få dem til at stoppe med at sige, at jeg lignede ham, forklarede han.

På billedet holdt han et stor kniv i hånden, men det mente han ikke, at man skulle lægge noget særligt i.

- Det var bare for sjov, sagde han.

Forsvareren fremhævede dog, at der var tale om et gammelt billede, da den tiltalte ikke har brugt den telefon, som billedet blev fundet på, siden 2016.

Der er afsat tre retsdage til sagen, og retten forventer, at der falder dom torsdag 4. juli.