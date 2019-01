29-årig dræbt i spring fra 4. sal: - Flammerne stod ud fra altanen

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Røglugten hænger tungt i opgangen, og soden er løbet nede i striber fra loftet i opgangen på 4. sal, hvor en mand mistede livet, da han sprang ud fra et vindue i lejligheden på 4. sal.

Det skete i forbindelse med en voldsom dødsbrand omkring klokken 3.52 natten til tirsdag på Peder Lykkes Vej på Amager. Døren til lejligheden er nu plomberet af politiet.

- Der er tale om en 29-årig mand, og de pårørende er underrettet, siger pressetalsmand i Københavns Politi, Riad Tolba.

- Selve årsagen til branden kan vi ikke sige noget om, fordi der stadig skal foretages yderligere efterforskning.

- Efterforsker I sagen som mistænkelig?

- De foreløbige undersøgelser har ikke klargjort, at der skulle være tale om en forbrydelse, siger han.

Røgen river i næsen i opgangen på Amager, og soden har efterladt striber i loftet. Foto: Olivia Loftlund.

Abdulaye Bamba bor i en af de to andre lejligheder på 4. sal med sine to drenge på 4 og 5 år. Han har været til tjek på hospitalet efter branden og er lige kommet tilbage til lejligheden efter at have afleveret børnene i børnehave, da Ekstra Bladet møder ham.

På hvert håndled har han plaster og vat, fordi han har fået taget blodprøver og er blevet undersøgt for røgforgiftning.

Foto: Mathias Øgendal

Da han tilfældigt vågnede i nat og åbnede døren ud til opgangen i nat, fordi han hørte larm, var der fuldstændig sort af røg.

- Der var bare røg, røg, røg. Jeg kan slet ikke se noget og går i panik. Virkelig panik. Jeg har jo to børn og var alene. Jeg var virkelig, virkelig bange, siger han og fortæller, at han straks tænkte på nogle billeder, han har set fra Frankrig, hvor hele beboelsesejendomme brændte ned, og tænkte, om det samme kunne ske.

Han løb ud på altanen, hvor han kunne se, at røgen kom fra naboen på samme etage, og så tog han chancen og fik hurtigt børnene op og ned gennem opgangen.

Da de kom ned, kastede han op og blev tilset af en læge. Men han har det nogenlunde og kan bare mærke, at det kradser i halsen. Børnene har det okay og blev mest forskrækkede over at se ham kaste op.

Abdulaye Bamba har hilst på beboeren i lejligheden flere gange, men kender ikke mere til ham.

Den afdøde blev fundet på bagsiden af bygningen, hvor han var sprunget ud fra 4. sal. Foto: Olivia Loftlund

Bankede nabo op

Bushra Ahmed bor på 1. sal med sin mand og to børn på ni og fem. Hun vågnede ved, at der var larm på trappen og troede først, at det bare var en fulderik. Men da hun hørte overboen gå ud, gik hun også ud og tjekkede.

- Så så jeg folk komme løbende, og så kunne jeg også lugte det, siger Bushra Ahmed, der så en person fra 4. sal, der ringede 112.

- Han råbte i telefonen, 'min ven er derinde, jeg kan ikke få ham ud', fortæller hun om de dramatiske minutter.

Der var ikke så meget røg nede ved dem på det tidspunkt, så de kunne både nå at banke naboen Leif Nielsen op og give børnene lidt overtøj på, før de hastede ud i den kolde nat.

- Da vi kom ned, kunne vi se ilden buldre ud af altanen. Det var kaotisk. Jeg vidste faktisk heller ikke, at han var sprunget ud. Det fik vi først at vide en halv time efter, fortæller hun.

Naboen Leif Nielsen opdagede først branden, da han blev banket op af Bushra Ahmed, fordi han lå og sov tungt.

- Alle beboerne styrtede ned ad trappen og råbte 'ildebrand'. Det var panik. Jeg kunne se, at flammerne stod ud på altanen, så det var meget voldsomt, siger Leif Nielsen.

Han fortæller, at de fik nøglen til beboerhuset, så de kunne gå derover og snakke oplevelsen igennem sammen.

- Det er jo tragisk. Jeg kan ikke lade være med at tænke på ham, der er sprunget ud af vinduet, siger han og fortæller, at der gik lang tid, før de måtte gå ind i lejlighederne igen.

Ifølge Hovedstadens Beredskab indsatte de et røgdykkerhold til eftersøgning og slukning af lejligheden og ydede førstehjælp til en beboer. I alt seks personer blev overdraget til regionens sundhedsberedskab.