29-årig fængslet for bedrageri til 4,9 millioner

En 29-årig mand fra Fredericia har erkendt 418 forhold for databedrageri til en samlet værdi af omkring 4,9 millioner kroner.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Bedrageriet foregik ved, at manden kontaktede personer på nettet og franarrede dem deres NemID og cpr-nummer. Derefter tog han lån i vedkommendes navne og overførte pengene til sig selv eller andre.

To øvrige personer er sigtet i sagen for at have ladet manden overføre pengene til deres konto.

Manden erkendte også, at han var i besiddelse af 34,2 gram kokain til eget forbrug, som blev fundet under ransagningen af hans bopæl 2. april 2019. Der blev desuden fundet 31.000 kroner i kontanter under ransagningen.

Den 29-årige havde derudover overtrådt fyrværkeribekendtgørelsen og ordensbekendtgørelsen ved 9. marts 2018 at affyre en raket i forbindelse med en fodboldkamp.

Raketten blev affyret under en kamp mellem OB og AGF på Odense Stadion. Her havde manden i øvrigt forbud mod at opholde sig.