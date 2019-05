29-årig flugtfange anholdt

Den 29-årige kan nu forvente en sigtelse for overtrædelse af straffeloven ved at flygte fra politiet

Den efterlyste 29-årige mand, som flygtede fra Østre Landsret i forbindelse med domsafsigelse, blev onsdag eftermiddag anholdt i Tyskland.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Heri lyder det, at et tæt samarbejde imellem Midt- og Vestsjællands Politi og SEØ, Særlig Efterforskning Øst, der hører under Københavns Politi, onsdag eftermiddag førte til, at tysk politi kunne anholde den efterlyste mand ved færgen i Rostock.

Efterforskningen ledte politiet frem til, at den 29-årige befandt sig på færgen imellem Trelleborg i Sverige og Rostock i Tyskland. Dansk politi bad derfor tysk politi om hjælp til at pågribe den 29-årige mand.



Pågribelsen skete omkring klokken 16, da færgen kom i havn i Rostock. Tysk politi anholdt manden uden dramatik. Han opholder sig stadig i Tyskland, men vil blive udleveret til Danmark senere, skriver politiet.

- Det er meget tilfredsstillende, at den efterlyste igen er i politiets varetægt, så han kan få sin straf, udtaler politikommissær Kim Løvkvist, der er leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet i Midt- og Vestsjællands Politi.

Den 29-årige mand var blevet idømt otte års fængsel og udvisning for bestandig i en sag om dødsvold.

Foruden dommen på de otte år kan den 29-årige mand se frem til at blive sigtet for at overtræde straffeloven ved at flygte fra politiet.

Politiet undersøger fortsat sagen for at finde ud af, hvem der hjalp manden med flugten.