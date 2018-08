29-årig flykaprer joker med kontroltårn

Der var ikke meget panik at spore i stemmen på den Horizen Air-medarbejder, der fredag aften lokal tid stjal et Bombardier Q400-fly fra Seattle-Tacoma-lufthavnen i Seattle.

Lydoptagelser dokumenterer, hvordan en medarbejder i kontroltårnet med rolig stemme talte med flytyven, som han herpå kalder 'Rich' og 'Richard'.

Kort efter takeoff begyndte Rich at bekymre sig om, hvorvidt han havde fået nok brændstof på flyet.

- Jeg er nede på 2100 pund. Jeg startede på 30 og noget. Jeg ved ikke, hvor meget brændstof flyet bruger under takeoff, men det brugte lidt mere, end jeg forventede, siger han på lydoptagelsen.

Flere lokale reagerede med forbløffelse, da passagerflyet med jetjagere efter sig pludselig befandt i lave luftlag over deres huse. (Video: AP/Privatoptagelser)

Rolig flyveleder

Flyvelederen svarede roligt og lod til ikke at ville bringe Rich ud af fatning, mens han fortsatte samtalen og forsøgte at overtale ham til at lande flyet et sted.

- Der er en landingsbane på din højre side. Det er McChord (militær landingsbane, red.), fortalte flyvelederen.

- Åh nej, de drenge vil nok komme efter mig, hvis jeg forsøger at lande der. Jeg tror også, at det kan blive noget værre rod. Det ønsker jeg ikke. De har sikkert også antiluftskyts.

Det afviste flyvelederen dog.

- Vi forsøger bare at finde et sted, hvor du kan lande sikkert.

Det var Rich dog ikke helt klar til, på trods af han stadig bekymrede sig over, hvor meget brændstof, der var tilbage.

Kendskab fra videospil

Midt i samtalen luftede flyvelederen sin bekymring over for en kollega om, at Rich havde brug for hjælp til at styre flyet, men det afviste han selv.

- Jeg har ikke rigtig brug for hjælp. Jeg har spillet videospil før.

Kort efter begyndte han at spekulere i, hvad hans handling kunne få af konsekvenser. En mulig fængselsdom fik ham til at tænke over, hvad det var, han havde gang i.

- Der er mange mennesker, der holder af mig. Det vil skuffe dem at høre, at det er mig, der har gjort det. Jeg vil gerne undskylde til dem alle. (...) bare en nedbrudt mand, med et par løse skruer åbenbart. Det vidste jeg ikke rigtigt før nu.

Kort inden flyet styrtede ned, fortalte Rich flyvelederen, at det føltes som om, en af flyets motorer satte ud. Flyvelederen dirigerede Rich ud over vandet i håbet om, at han kunne nødlande der.

Men altså uden held.

Den lokale sherif forklarer forløbet nærmere. (Video: AP)

