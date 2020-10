29-årig fundet død: Har fastslået tragisk dødsårsag

Politiet kunne ikke udelukke en forbrydelse, da en 29-årig mand blev fundet kvæstet på gaden på Borgmester Madsens Gade i Vejle natten til lørdag.

Han afgik efterfølgende ved døden, selvom han blev forsøgt reddet af både politi og redningspersonale.

Og nu har det retslægelige ligsyn konkluderet, at der var tale om en tragisk ulykke.

Det viser sig, at den 29-årige forblødte efter en ulykke, hvor han skar sig på noget glas, da han knuste en rude. Glasset skar hans pulsåre over, og han forblødte og døde efterfølgende som følge af det, skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Sydøstjyllands Politi blev tilkaldt til stedet omkring kl. 01.00 efter flere anmeldelser om et muligt slagsmål eller knivoverfald på Borgmester Madsens Gade i Vejle, hvor de fandt den nu afdøde mand.



En efterforskning med teknikere, efterforskere, hundepatrulje og retsmediciner blev hurtigt sat i gang, politiet ransagede den 29-åriges hjem og afhørte vidner, der var sammen med ham.

- Vidnerne forklarer, at manden skar sig på noget glas i et ødelagt vindue, fortalte vagtchefen efter dødsfaldet, hvor de også fremgik, at politiet havde fundet et ødelagt vidnue.

Sydøstjyllands Politi afslutter nu efterforskningen af den tragiske ulykke.

