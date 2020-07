29-årig i retten for voldtægt af 11-årig dreng

En 29-årig mand fra Vejle fremstilles torsdag formiddag i grundlovsforhør ved retten i Kolding.

Manden er sigtet for at have begået voldtægt mod en på daværende tidspunkt 11-årig dreng i december 2018.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 29-årige mistænkes i samme sag for at have haft et seksuelt forhold til den dengang 11-årige dreng.

Sydøstjyllands Politi har på nuværende tidspunkt ikke yderligere informationer i sagen.

Anklagemyndigheden vil bede om, at grundlovsforhøret bliver holdt for lukkede døre. Derfor ønsker Sydøstjyllands Politi ikke at fortælle yderligere om sagen.

Hvis dørene lukkes, vil offentligheden ikke kunne få indblik i politiets beviser og eventuelt den sigtedes forklaring.

Grundlovsforhøret i Retten i Kolding begynder klokken 11.