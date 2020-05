29-årig idømt anbringelse på ubestemt tid for dobbeltdrab

- Jeg var begyndt at tænke, at mit liv ikke var virkelighed, at mit liv var et spil, har den dømte selv forklaret

Retten i Aarhus har netop idømt en 29-årig mand 'anbringelse uden længstetid' for i april sidste år at have dræbt sin mor og morfar med en økse.

Drabet skete om aftenen 24. april 2019, hvor den 29-årige kørte til sin morfars hjem i Sabro, hvor hans 61-årige mor var på besøg. På stedet fandt han en økse og en kniv.

Dem brugte han til at dræbe sine nære familiemedlemmer. Mindst 16 gange huggede og slog han sin morfar med de to våben. Moderen blev slået og hugget mindst 22 gange med øksen.

Dobbeltdrabet fandt sted i morfaderens rækkehus. Arkivfoto: Anita Graversen

En sosu-hjælper, som var blevet tilkaldt via den 92-åriges alarm til hjemmeplejen, ankom kort efter til stedet. Da han gennem vinduet så en blodig økse, slog han alarm.

Indlagt for skizofreni

Den 29-årige blev anholdt, mens han gik rundt i nærheden af morfarens hjem. han havde blod fra ofrene på sig og virkede forvirret og usammenhængende.

I en mentalerklæring har retslægerådet konkluderet, at den 29-årige er sindssyg og ikke egnet til fængselsstraf. Under retssagen kom det frem, at han tidligere har været indlagt for skizofreni.

Den 29-årige erkendte forholdet i retten. Han aflagde forklaring i går, og her forklarede han, at han havde et misbrug af hash og alkohol i en periode op til drabene. Samtidig fortalte han de tanker, der havde rumsteret i hans hoved forud for drabene.

- Jeg var begyndt at tænke, at mit liv ikke var virkelighed, at mit liv var et spil. Jeg tænkte, at min morfar skulle slås ihjel, og at det var en kontrakt med staten, forklarede den 29-årige lavmælt, men uden at lyde følelsesmæssigt påvirket.

Han fortsatte om den aften for lidt over et år siden, da han besøgte sin morfar:

- Jeg gik ud i køkkenet og hentede en kniv og derefter ud i bryggerset og hentede en økse, det skulle bare overstås. Jeg troede ikke, det var virkeligt, og jeg blev først klar over, at jeg havde skadet dem, da de blev liggende.

Anklager tilfreds

Den 29-årige dækkede efter drabene ofrene til med et hvidt lagen. Han forklarede i retten, at han ikke på forhånd havde overvejet også at slå sin mor ihjel.

- Den 29-årige havde intet rationelt motiv til de meget voldsomme drab, han begik, og han husker kun brudstykker af episoden. Retslægerådet vurderer, at der er risiko for, at han kan begå lignende kriminalitet igen, så jeg er tilfreds med, at han fik en anbringelsesdom uden længstetid, siger senioranklager Birgitte Ernst i en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi.

Dommen bliver ikke anket af den dømte, oplyser Forsvarer Henrik Fibiger Hansen til Ekstra Bladet.

- Resultatet er sådan som vi havde forventet det, og han accepterer dommen, lyder det.