29-årig mand er som den første dømt for at svindle med hjælpepakker

Onsdag er en 29-årig mand som den første dømt for at svindle med hjælpepakker.

Københavns Byret nærmest tredobler straffen i forhold til det normale niveau.

Manden straffes med ubetinget fængsel i et år og seks måneder for at ville svindle sig til 427.500 kroner. Normalt straffes svindel i den størrelsesorden med fængsel i seks til otte måneder.

Den 29-årige driver et firma med udlejning af varebiler i København. Han søgte om lønkompensation for fem opdigtede ansatte.

- Er det ubetinget, spørger den kraftigt byggede mand dommer Charlotte Meincke om straffen.

Byretten har dog besluttet ikke at bruge en bestemmelse om bedrageri under særligt skærpende omstændigheder. Dette kræver som en tommelfingerregel, at beløbet er over en halv million kroner.

Straffen er den maksimalt mulige i den bestemmelse, som retten har valgt at bruge, oplyser anklagerfuldmægtig Camilla Helbo.

- Det er en skærpelse i forhold til for eksempel sager om socialt bedrageri, siger hun efter domsafsigelsen.

I de typiske sager om samme beløb gives der ofte betinget fængsel eller samfundstjeneste, oplyser hun.

Nu skal Statsadvokaten i København afgøre, om anklagemyndigheden skal anke dommen til skærpelse. I dommen indgår også en tillægsbøde på en million kroner.

Den 29-åriges forsvarer, Louis Beck Nielsen, oplyser, at hans klient tager betænkningstid.

Manden har tilstået, at han løj overfor Erhvervsstyrelsen, da han søgte om lønkompensation. Styrelsen opdagede svindlen og udbetalte derfor ikke pengene.

Sagen blev meldt til politiet, og 18. juni blev han varetægtsfængslet.

Efter onsdagens dom er han blevet løsladt. Dommen skal afsones senere.